Им стал представитель Дании Стен Норлов.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назначила нового председателя Офиса СЕ в Украине.

Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при Совете Европы в социальной сети Facebook.

«Генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич сообщила о назначении Стена Норлова председателем Офиса СЕ в Украине», - говорится в сообщении.

Также, постоянный представитель Украины в Совете Европы Борис Тарасюк сообщил об одобрении этой кандидатуры Киевом и поздравил опытного датского дипломата с началом работы в новом и важном качестве.

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«Кроме этого генеральный секретарь СЕ сообщила о прекращении мандата специального советника генсека по вопросам Украины Режи Брия и поблагодарила за его работу», - говорится в сообщении.

В то же время, постоянная делегация Верховной Рады в ПАСЕ в Facebook приветствует решение о назначении и заявила об ожидании прибытия Норлова в Киев.

«Ожидаем активного сотрудничества с Офисом Совета Европы в Украине и расширения палитры программ Совета Европы для Украины! Члены Постоянной делегации будут рады встрече с новым председателем Офиса в ближайшее время», - говорится в сообщении.

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Автор: Виталий Саенко