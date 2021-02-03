Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назначила нового председателя Офиса СЕ в Украине.
Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при Совете Европы в социальной сети Facebook.
«Генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич сообщила о назначении Стена Норлова председателем Офиса СЕ в Украине», - говорится в сообщении.
Также, постоянный представитель Украины в Совете Европы Борис Тарасюк сообщил об одобрении этой кандидатуры Киевом и поздравил опытного датского дипломата с началом работы в новом и важном качестве.
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«Кроме этого генеральный секретарь СЕ сообщила о прекращении мандата специального советника генсека по вопросам Украины Режи Брия и поблагодарила за его работу», - говорится в сообщении.
В то же время, постоянная делегация Верховной Рады в ПАСЕ в Facebook приветствует решение о назначении и заявила об ожидании прибытия Норлова в Киев.
«Ожидаем активного сотрудничества с Офисом Совета Европы в Украине и расширения палитры программ Совета Европы для Украины! Члены Постоянной делегации будут рады встрече с новым председателем Офиса в ближайшее время», - говорится в сообщении.
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