Во время встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества и поддержки реформ.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обсудила со спикером Рийгикогу – парламента Эстонии Юри Ратасом вопросы развития международного сотрудничества и поддержки реформ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«В процессе евроинтеграции Украина взяла на себя обязательства по приближению к европейским стандартам во всех сферах жизни. Сейчас в государстве продолжаются масштабные реформы. Мы создали действенную триаду антикоррупционных органов, которую мы стремимся делать мощнее и эффективнее. Прокуратура завершила основной этап кадровой перезагрузки. Актуально судебная реформа, от которой зависит и справедливость, и инвестиционный климат в стране. Поэтому мы рады деловым контактам и обмену опытом с законодательным органом Эстонии, ведь именно парламенты – двигатели изменений в государствах», – подчеркнула Венедиктова.

Стороны также обсудили вопросы безопасности и мира, актуальные для всего мира и острые для Украины. Спикер Рийгикогу заверил генпрокурора в поддержке территориальной целостности и неприкосновенности нашего государства.

«Сотрудничество Украины с иностранными партнерами в военной сфере чрезвычайно важно для преодоления вызовов безопасности. Также мы работаем с международными институтами для привлечения к ответственности за военные преступления, совершенные на Донбассе и в Крыму. Активизация этих процессов в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта – задача и ответственность генпрокурора», – добавила Ирина Венедиктова.

Также спикер эстонского парламента и генпрокурор коснулись проблематики развития диджитализации и кибербезопасности. Генпрокурор отметила, что украинские правоохранители совместно с европейскими коллегами успешно разоблачают масштабные мошеннические схемы и хакерские группировки, которые атакуют информационные системы и пользователей по всему миру.

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Автор: Григорий Бондарь