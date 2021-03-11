Области разделят без привязки к установленным границам.

Украину хотят поделить на 10 функциональных зон для эффективного сосредоточения ресурсов, направленных на развитие регионов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минрегиона.

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Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам, отмечается в сообщении.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше, а на территории. Ведь в одной области могут быть расположены города и села, которые требуют совершенно разного подхода к стратегии развития.

Как определяют эти типы

Типы разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями.

"Например, первая зона из десяти – горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы. Далее, например, пограничные региональные зоны. На востоке и на западе они разные – в первом случае – в неблагоприятных условиях, во втором – наоборот. Также есть монофункциональные города, есть шахтерские регионы, которые требуют совершенно другой логики", - пояснил в интервью Lb.ua глава министерства.

Определены следующие функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:

Горные территории украинских Карпат Макрорегион "Азов-Черное море" Приграничные регионы Приграничные территории в неблагоприятных условиях Временно оккупированные территории Украины Природоохранные территории (изумрудная сеть) Городские агломерации Центры экономического развития Монофункциональные старопромышленные города Сельские территории в неблагоприятных условиях

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Автор: Яна Ставская