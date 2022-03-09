Решение было принято на фоне вторжения РФ в Украину / Иллюстрация REUTERS
Французская машиностроительная компания Alstom, занимающаяся производством железнодорожных составов и транспортных систем, объявила о приостановлении поставок в Россию.
Об этом сообщает пресс-служба производителя на официальном сайте.
"Очевидно, что компания будет соблюдать все действующие санкции и законы, и поэтому решила приостановить все поставки в Россию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Alstom также прекратит все будущие инвестиции в Россию. Это решение принято на фоне вторжения РФ в Украину.
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