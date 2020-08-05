Кравчук рассказал, чем будет заниматься Фокин в ТКГ

По словам главы украинской делегации в ТКГ, на Донбассе есть гражданское общество, с которым надо "общаться и договариваться".

Первый премьер-министр Украины (1990-1992 гг.) Витольд Фокин в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе будет координатором коммуникаций всех сторон.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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"Что касается Витольда Павловича - он известный человек в Донбассе, и поэтому, насколько я могу вам сказать, насколько я знаю, ему и предлагается должность такая - координатор разговоров или коммуникаций всех сторон", - сказал он.

По словам Кравчука, на Донбассе "не все боевики, там есть гражданское общество, есть люди, которые по-другому думают, по-другому видят ситуацию". "Их нужно находить, общаться, договариваться", - добавил Кравчук.

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