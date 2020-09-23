Дипломат утверждает, что Украине помогают стать ближе к ЕС.

Европейский Союз помогает Украине стать ближе в аспектах экономики, стандартов, бизнеса и науки, однако в ближайшее время ЕС не будет делать больших политических шагов в вопросе евроинтеграции.

Об этом рассказал посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас, сообщает "РБК-Украина".

"Какого-то большого политического шага в поле зрения нет. Это тоже реальность. Вы не можете сказать, что дальше мы сделаем вот это. Но что мы делаем, так это помогаем Украине стать ближе к ЕС", - сказал Маасикас.

По его словам, Украина является европейской страной в историческом, культурном и многих других планах.

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Автор: Юрий Годован