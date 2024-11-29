Сейчас европейские лидеры горячо дискутируют, какой должна быть архитектура безопасности в Европе, если новоизбранный президент США Дональд Трамп выполнит свое обещание и переложит безопасность Европы исключительно на плечи европейцев. Тревогу последних вызывает и то, что на самом деле в Европе не так много армий, способных воевать. Так же мало граждан, которые после десятилетий комфортной жизни имеют волю и желание брать в руки оружие и защищать свою свободу.

Поэтому европейским политикам придется принимать непопулярные решения. Например, как возвращение к всеобщему военному призыву - этот вопрос уже дискутируется во Франции и Германии, или сокращение социальных программ, а взамен - повышение военных расходов.

И вот здесь возникает вопрос, кто же будет воевать за европейцев? Как уже сказано выше, более-менее боеспособных армий в Европе не так много. Это, безусловно, армия Великобритании (хотя она и не является членом ЕС), а также Франции. Безусловным лидером инвестиций в собственную безопасность является Польша, которая с нынешними темпами модернизации армии через несколько лет будет иметь самую мощную сухопутную армию среди членов ЕС. Относительно остальных - одни вопросы...

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Но оказывается, что Украина и украинская армия, если будет включена в систему европейской безопасности, сможет стать одним из щитов, который защитит старую Европу от российской экспансии.

Конечно, не за просто так. А за деньги (украинская армия должна стать профессиональной), и за доступ к политическим решениям Евросоюза.

Поэтому перспектива замены американских солдат на украинских - это не "фантазия Трампа". План не такой уж и абсурдный.

Сама логика событий и возможностей ЕС будут побуждать европейцев привлекать Украину к новой архитектуре европейской безопасности. Этот процесс будут поддерживать и американцы: и потому, что об этом говорил Трамп, и потому, что это точно увеличит ответственность европейцев за собственную безопасность.

На днях на Западе даже была высказана позиция, что это может стать частью торгов с Россией - мол, когда на возможных "переговорах" Путин будет требовать сокращения украинской армии, можно предложить, чтобы украинская армия просто находилась на территории ЕС - подальше от российских границ.

Но, в случае новой войны, сможет быстро вернуться на родину.

Кстати, другой страной, которая может воспользоваться своим шансом, является Турция. Она тоже имеет боеспособную армию, поэтому при правильных дипломатических подходах турецкая евроинтеграция может получить второе дыхание.

Конечно, втягивание украинцев (и, возможно, даже турок) в европейскую систему безопасности может не восприниматься в некоторых странах ЕС. Но здесь европейцам надо будет выбирать - или собственные очень непопулярные решения, или приглашение в европейские структуры тех, кто сможет их защитить. Повторю - не за просто так, а за деньги и политическое влияние на судьбу всей Европы.

Сергей Таран, политолог, директор Международного института демократий