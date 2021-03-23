Глава Офиса президента Андрей Ермак во время очередной встречи заручился поддержкой послов G7 в работе Центра противодействия дезинформации.

Об этом сообщил политический эксперт, блоггер Алексей Голобуцкий на своей странице в Фейсбуке.

"Глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами G7 кроме ситуации на Донбассе обсудил работу созданного на базе СНБО Центра по борьбе с дезинформацией. По итогам глава ОП получил поддержку представителей Большой семерки в данном вопросе. О чем впоследствии сообщила пресс-служба G7 в Твиттере цитирую: "Послы G7 с радостью продолжили свой регулярный диалог с Андреем Ермаком. Они приветствовали его преданность независимости НБУ и приняли во внимание предоставленную им информацию о конфликте на Донбассе и усилиях в борьбе с дезинформацией", - написал он.

По словам эксперта, Ермак по поручению Зеленского лично занимается работой Центра, которая не будет слишком публичной, но является очень необходимой для Украины.

"Центр будет анализировать работу российской пропаганды, бороться с дезинформацией и проводить собственные информационные операции по продвижению украинских нарративов на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Ведь за 7 лет войны с Россией поток искаженных или даже вымышленных новостей резко возрос. Перед главой ОП стоит задача организовать работу Центра с прицелом на производство собственного контента, который будет транслироваться на жителей Донбасса через современные инструменты - соцсети, мессенджеры и т.д.", - рассказал Голобуцкий.

Блогер подчеркнул, что в ОП понимают - было потеряно слишком много времени при прошлой власти и в настоящее время стоит вопрос борьбы за ум украинцев в оккупации и молодое поколение.

"Поэтому Ермак собрал команду из лучших аналитиков нашей страны, которые будут изучать контент соцсетей и мессенджеров в ОРДЛО и Крыму. На Банковой понимают, что Украина должна бороться за молодежь, используя современные инструменты донесения необходимой информации, чтобы избавиться от российской пропаганды. Важнейшие шаги уже сделаны - Центр создали, поддержкой G7 заручились, команду для работы собрали. Поэтому сейчас есть все основания для эффективной борьбы с Кремлем в информационном поле", - резюмировал политический эксперт.

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Автор: Григорий Бондарь