Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отрицательно оценивает проведение вечеринки, которую в период жестких карантинных ограничений организовал заместитель председателя фракции «Слуга народа» Николай Тищенко, а также скандальную поездку его коллеги по фракции Евгения Шевченко к Александру Лукашенко в Минск.
Об этом он заявил в интервью Liga.net.
«Я считаю, что Николай (Тищенко – ред.) поступил неправильно. Но оценку должна давать фракция, в которой он состоит. Моя человеческая позиция: он поступил неправильно. Будучи депутатом Верховной Рады, он должен показывать пример, а не наоборот», - считает глава ОП.
Читайте такжеЗа организацию вечеринки Тищенко ответит только администрация отеля - Рубан
«Что касается поездки Евгения Шевченко (в Беларусь – ред.), то есть официальная позиция государства и президента. Поэтому это вопрос фракции, которая должна дать оценку», - отметил Ермак.
В то же время, по его мнению, визит Шевченко в Минск никак не повлияет на политику государства.
«Какую оценку давал парламент Украины, когда Медведчук летал в Москву и встречался с Путиным? Считаю, что у нас достаточно компетентный парламент для оценки любого депутата и его поступка. Если вы спрашиваете мое личное отношение, оно отрицательное. В любом случае, личная активность отдельных депутатов без какого-либо официального смысла не может влиять на политику государства», - подчеркнул Ермак.
Главные новости Украины и мира на утро 26 апреля
Вечеринка Тищенко
- По информации СМИ, неделю назад Тищенко в ресторане отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv устроил вечеринку по случаю дня рождения жены.
- В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса ("нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений").
- Сам Тищенко заявил, что празднование дня рождения жены проходило «в узком и почти семейном кругу» - было чуть больше 20 человек. Все они переболели COVID-19, а за сутки до вечеринки делали тесты.
- 23 апреля на заседании фракции «Слуга народа» было решено, что Тищенко за нарушение карантинных ограничений должен заплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством. Окончательное решение по этому случаю определит политический совет партии, отметили в пресс-службе партии.
Встреча нардепа Шевченко с Лукашенко
- Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко в Беларуси.
- При этом Украина не признает легитимность пребывания Лукашенко на посту президента РБ, с учетом хода избирательной кампании в Беларуси и жестокого подавления протестов против результатов президентских выборов 2020 года.
- После президентских выборов режим Лукашенко неоднократно делал недружественные заявления в адрес Украины, обвиняя ее во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram