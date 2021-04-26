По мнению главы ОП, встреча Шевченко с Лукашенко никак не повлияет на политику государства.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отрицательно оценивает проведение вечеринки, которую в период жестких карантинных ограничений организовал заместитель председателя фракции «Слуга народа» Николай Тищенко, а также скандальную поездку его коллеги по фракции Евгения Шевченко к Александру Лукашенко в Минск.

Об этом он заявил в интервью Liga.net.

«Я считаю, что Николай (Тищенко – ред.) поступил неправильно. Но оценку должна давать фракция, в которой он состоит. Моя человеческая позиция: он поступил неправильно. Будучи депутатом Верховной Рады, он должен показывать пример, а не наоборот», - считает глава ОП.

Читайте такжеЗа организацию вечеринки Тищенко ответит только администрация отеля - Рубан

«Что касается поездки Евгения Шевченко (в Беларусь – ред.), то есть официальная позиция государства и президента. Поэтому это вопрос фракции, которая должна дать оценку», - отметил Ермак.

В то же время, по его мнению, визит Шевченко в Минск никак не повлияет на политику государства.

«Какую оценку давал парламент Украины, когда Медведчук летал в Москву и встречался с Путиным? Считаю, что у нас достаточно компетентный парламент для оценки любого депутата и его поступка. Если вы спрашиваете мое личное отношение, оно отрицательное. В любом случае, личная активность отдельных депутатов без какого-либо официального смысла не может влиять на политику государства», - подчеркнул Ермак.

Главные новости Украины и мира на утро 26 апреля

Вечеринка Тищенко

По информации СМИ, неделю назад Тищенко в ресторане отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv устроил вечеринку по случаю дня рождения жены.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса ("нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений").

Сам Тищенко заявил, что празднование дня рождения жены проходило «в узком и почти семейном кругу» - было чуть больше 20 человек. Все они переболели COVID-19, а за сутки до вечеринки делали тесты.

23 апреля на заседании фракции «Слуга народа» было решено, что Тищенко за нарушение карантинных ограничений должен заплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством. Окончательное решение по этому случаю определит политический совет партии, отметили в пресс-службе партии.

Встреча нардепа Шевченко с Лукашенко

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко в Беларуси.

При этом Украина не признает легитимность пребывания Лукашенко на посту президента РБ, с учетом хода избирательной кампании в Беларуси и жестокого подавления протестов против результатов президентских выборов 2020 года.

После президентских выборов режим Лукашенко неоднократно делал недружественные заявления в адрес Украины, обвиняя ее во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко