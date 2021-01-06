Предыдущий глава ОП подошёл к формированию команды ненадлежащим образом, полагает Александр Дубинский.

Нынешнее окружение президента Зеленского сформировал экс-глава его Офиса Андрей Богдан, и его ошибка заключалась в том, что к этому вопросу он подошёл алогично. Однако нынешний глава ОП Андрей Ермак к февралю-марту сможет переформатировать эту команду. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил народный депутат Александр Дубинский (фракция "Слуга народа").

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"Богдан ненадлежащим образом подошёл к формированию базовой команды, которая осталась около президента и после его ухода с должности главы ОП. То есть он ушёл, а команда осталась. Ведь можно вспомнить, кто был в окружении президента на старте президентской избирательной кампании и формировании его политического кругозора: это Данилюк, Рябошапка, Шабунин, Лещенко. Считаю, что эти люди чуть погодя стали инструментом реализации внешней политики и начали рекомендовать членов команды, депутатского корпуса".

По мнению Дубинского, Андрей Богдан, формируя команду, искал некую точку опоры.

"Безусловно, лучше задать вопрос экс-главе Офиса президента, но я считаю, что он завёл всех этих людей, сам ушёл, а они остались, причём на очень ответственных позициях, с которых их теперь крайне сложно сместить. Андрею Ермаку, как новому главе ОП, пришлось иметь дело с большим количеством проблем, сформированных предыдущей командой. И поэтому он только в этом году, я думаю, к февралю-марту, сможет полностью переформатировать эту команду. А до этого он был один против всех, кого собрал Богдан", – считает нардеп.

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Автор: УНИАН