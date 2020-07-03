Елена Зеленская выздоровела от коронавируса
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы в Киеве.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
"Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что супруга президента чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей.
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"Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", - отмечается в сообщении.
Глава государства в Twitter заявил, что "наконец сегодня вечером вся семья будет за столом".
Как сообщал УНИАН, 12 июня Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. Она чувствовала себя хорошо и не было никаких симптомов болезни. На то время супруга президента находилась на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи.
16 июня ее госпитализировали в больницу в Киеве.
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