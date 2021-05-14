В прошлом году в январе, отметила Зеленская, она удалила у себя все соцсети с гаджетов.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как относится к хейту и читает ли комментарии о себе в соцсетях.

Этим она поделилась в первом телевизионном интервью в "VIP с Натальей Мосейчук".

"Видимо, кто-то считает, что я буду дома рыдать - и от этого что-то меняется. Не буду никого разочаровывать. Я могу порыдать, но это никак не повлияет на поведение моего мужа. Читаешь про себя множество какого-то бреда. Иногда можно даже посмеяться, потому что вообще бывает какая-то глупость", - заявила жена Зеленского.

Читайте такжеЗеленский с супругой прибыли в ОАЭОна утвердительно ответила на вопрос Мосейчук, читает ли комментарии в сети. Иногда, по ее словам, после такой информации ее эмоционально расшатывает.

Так, в прошлом году в январе, отметила Зеленская, она удалила у себя все соцсети с гаджетов.

"Потом через полгода все же зашла — то мне нужно было почитать. И поняла, что к этому просто по-другому надо относиться, спокойнее. Для того чтобы понимать тенденции, о чем сейчас вспоминают, что еще помнят, и какие фейки еще живут, а какие новые", - добавила жена главы государства.

Также она поделилась с ведущей, к какому хейту она никогда не привыкнет.

"Я не привыкаю и не привыкну никогда, например, к тому, что обижают детей... Критика иногда даже правильная и честная. Но когда задевают детей или родителей, тут я уже никогда не соглашусь с таким поведением. Я считаю это неприличным и неприемлемым. Так нельзя делать", - подытожила Зеленская.

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Шоумен состоит в браке с Еленой Кияшко с 2003 года, с которой до свадьбы встречался около 7 лет. Они учились в параллельных классах в школе.

В 2008 году в семье появилось пополнение – дочь Саша. А в начале 2013 года - сын Кирилл.

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Автор: Ольга Робейко