В Черкассах скончалась 37-летняя глава фракции "За майбутнє"

Шевченко была депутатом Черкасского городского совета от "Самопомощи" с 2015 года. На местных выборах-2020 ее выбрали на второй срок, тогда она стала председателем фракции "За майбутнє".

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