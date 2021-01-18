У Елені Шевченко осталась 10-летняя дочь София / фото Елена Шевченко/Facebook

В понедельник, 18 января, умерла 37-летняя депутат Черкасского городского совета, глава фракции "За майбутнє" Елена Шевченко.

Об этом сообщает "Честно".

По их данным, женщина скончалась в результате осложнений после операции. У Шевченко осталась 10-летняя дочь София.

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Шевченко была депутатом Черкасского городского совета от "Самопомощи" с 2015 года. На местных выборах-2020 ее выбрали на второй срок, тогда она стала председателем фракции "За майбутнє". Также она возглавляла комиссию по вопросам бюджета и экономического развития.

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Автор: УНИАН