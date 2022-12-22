Многие народные депутатки в этом году сфокусировали свою работу на дипломатическом и волонтерском направлениях.

Ряд народных депутаток Верховной Рады присоединились к обороне Украины, став основой официальных делегаций парламента в международных организациях и привлекая поддержку для нашего государства. Часть народных избранниц ушли на фронт защищать нашу страну.

Как отмечает движение "ЧЕСНО", которое проанализировало работу депутатов Верховной Рады в 2022 году, в действующем созыве парламента женщин-депутатов больше почти в полтора раза, чем в предыдущем, и составляет 85.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину представительницы парламента вступили также и в ряды ВСУ. Например, бывшая представительница партии "Слуга народа", а ныне внефракционная Людмила Буймистер рассказывала в интервью и на своей странице в Facebook, что мобилизована в Вооруженные силы Украины.

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Многие депутаты в этом году также сфокусировали свою работу на дипломатическом и волонтерском направлениях.

"В течение этого года они фактически стали лицом межпарламентской дипломатии - проводили адвокации среди международных организаций, встречи с лидерами стран мира и принимали участие как представительницы официальных делегаций. Это было обусловлено среди прочего и тем, что в первые месяцы после вторжения мужчины-депутаты не выезжали за границу", - пишет "ЧЕСНО".

По словам зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, украинские депутаты играют чрезвычайно важную роль в межпарламентской дипломатии, в частности в ПАСЕ.

"Лицами межпарламентской дипломатии для многих делегаций стали женщины, потому что в первые месяцы мужчины не выезжали и женщины взяли на себя эту роль активнее. Ну вот я, собственно, принимала участие в этих поездках активно, мы так между собой называли "женский дипломатический батальон", и это касалось работы в ПАСЕ. Когда в марте мы наконец выгнали Россию из Совета Европы и голосовали в Парламентской ассамблее Совета Европы", - сказала Кравчук.

Что касается волонтерской деятельности, движение "ЧЕСНО" приводит пример медицинского батальона "Госпитальеры", руководительницей которого является народный депутат от "Европейской солидарности" и секретарь Комитета по вопросам здоровья нации Яна Зинкевич. Отмечается, что они помогали раненым военным и гражданским, проводили медицинскую подготовку и осуществляли эвакуации. Также Зинкевич вошла в рейтинг 100 женщин мира по версии ВВС в 2022 году.

"Каждая борьба, которую демонстрируют женские парламентские батальоны на международном, волонтерском и парламентском фронтах, является важной, поскольку демонстрирует позицию украинок. Своей активной деятельностью они показывают, что во время войны женщины присутствуют, они используют доступные им инструменты борьбы с врагом", - пишет движение "ЧЕСНО".

Что касается парламентской деятельности, в течение года народные депутаты были авторами или соавторами почти 800 поданных законопроектов и постановлений, из которых уже около сотни были поддержаны ВР и вступили в силу.

Законопроекты преимущественно касались международной и внешней политики, военной и образовательной тематики, а постановления - социальной сферы и обращений к международным организациям, правительствам и парламентам, в том числе и по санкционной политике.

Больше всего законодательных инициатив зарегистрировали представительницы фракции "Слуга народа". В частности, автором или соавторами были зампредседателя фракции и председателя Комитета по вопросам гуманитарной политики Евгения Кравчук и председатель Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова. Аналитики "ЧЕСНО" ранее уже отмечали, что Третьякова также вошла в тройку самых влиятельных нардепов парламента среди инициаторов законов прошлого года.

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