Глава военной администрации Кривого Рога удивил журналистку Татьяну Чорновол.

Глава военной администрации Кривого Рога, бывший депутат от "Партии Регионов" Александр Вилкул считает, что самое главное для Украины - "армия, мова, вера". По его мнению, Украина должна была пойти по этому пути еще 20 лет назад, тогда у РФ не было бы идеологического основания лезть с войной и насаждать "русский мир".

Об этом сообщила журналистка Татьяна Чорновол у себя в Facebook.

"Ты знаешь, Таня, - открылся мне Вилкул, - когда это началось, я звонил друзьям и говорил одно: бандеровцы были правы....Таки "армия, мова, вера" - это самое важное. Если бы мы пошли по этому пути 20 лет назад, то у рашки не было бы идеологического основания лезть в Украину...

Кто бы мог представить, что такие политические враги как мы, когда-то будем вместе говорить на мировоззренческие темы душа-в-душу. А еще бок о бок планировали охоту на танки... Не могли расстаться, часа три, до ночи все говорили и планировали. А как иначе, если Вилкул сыграл главную роль в обороне Кривого Рога, он фактически организовал и командовал обороной, закрыл оркам ворота в Запорожье.

Я, кстати, всегда знала, что мужчины Востока - настоящие, с хребтом, воины!", - написала Чорновол.

Справка УНИАН: Вилкул - бывший регионал, в 2014 году стал нардепом от партии "Оппозиционный блок". В 2019 году баллотировался на пост президента Украины и его тогда публично поддержал пророссийский блогер Анатолий Шарий.

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