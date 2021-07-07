Его подозревают в организации похищения и пытках руководителя "Нефтегаздобычи" Семинского в начале 2012 года.

Печерский райсуд Киева отпустил под ночной домашний арест экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, подозреваемого в организации похищения и пытках главы компании "Нефтегаздобыча", а ныне нардепа от "Слуги народа" Олега Семинского, в 2012 году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Отмечается, что соответствующее решение суд принял, удовлетворив ходатайство адвокатов Рудьковского и изменив ему меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.

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Что известно о деле Рудьковского

В начале 2012 года Семинского похитили и более трех лет удерживали в нечеловеческих условиях, систематически пытали и требовали от него и его родственников оплатить несуществующий долг в сумме 200 млн долларов.

Расследованием установлено, что организатором преступлений является его бывший бизнес-партнер, народный депутат нескольких созывов, который в прошлом занимал должность министра транспорта и связи Украины, Николай Рудьковский.

"К совершению преступлений он привлек несколько человек, в том числе представителей криминалитета. Мотивом уголовных правонарушений стало перераспределение доходов от деятельности, а также акций предприятия между его бенефициарами", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Преступление было раскрыто в феврале 2021 года.

Тогда о подозрении сообщили шести лицам, в том числе организатору, в похищении и истязании Семинского, а также в вымогательстве денег от его родных (ст. 127, ст. 146, ст. 189 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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Автор: Антонина Доломанжи