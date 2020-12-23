Сергея Кучера, экс-главу столичной ГАСИ, подозревают в использовании служебного положения с целью незаконного обогащения.

В частности, в постановлении Новозаводского районного суда города Чернигова говорится, что к противоправному механизму вымогательства средств от застройщиков причастен Сергей Кучер (глава столичной ГАСИ 2010-2014 гг.), который через подконтрольную ему ООО «Укрконсалтпроэктбуд» и «бэк-офис» по адресу: г. Киев, ул. Соломенская, д. 11, осуществлял решения вопросов в интересах застройщиков и прикрывал получения неправомерной выгоды работниками ГАСИ.

Также следствием установлено, что действующие и бывшие чиновники Государственной архитектурно-строительной инспекции, используя подконтрольные коммерческие структуры, создали преступную группировку и выдавали разрешительные документы на строительство и сертификаты готовности ввода объекта в эксплуатацию застройщикам Киева, Киевской и других областей Украины.

Отметим, что до августа 2020 года Сергей Кучер занимал должность генерального директора строительной компании «Edelburg Development», которая осуществляет скандальное строительство на участках, которые входят в историко-культурные заповедники на ул. Старонаводницкой 42-44 (ЖК «Edeldorf») и Вознесенском спуске, 28 (ЖК «Подол Град Vintage»).

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Автор: УНИАН