В Верховной Раде сегодня официально объявили о создании нового межфракционного депутатского объединения «Дубина – слуга українського народу». Возглавил его нардеп Александр Дубинский.
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Об этом сам Дубинский сообщил в Facebook.
"Количество участников этого объединения не будет ограничено своим первоначальным составом. А выбор названия объединения был совершенно неслучайным", - отметил он.
По словам депутата, объединение создается для защиты национальных интересов Украины, формирования во власти «повестки дня, которая бы реально отвечала требованиям украинского общества» и противодействия «любым попыткам вмешательства и незаконного влияния в деятельность органов государственной власти Украины».
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