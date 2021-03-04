По словам депутата, количество участников этого объединения будет расти.

В Верховной Раде сегодня официально объявили о создании нового межфракционного депутатского объединения «Дубина – слуга українського народу». Возглавил его нардеп Александр Дубинский.

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Об этом сам Дубинский сообщил в Facebook.

"Количество участников этого объединения не будет ограничено своим первоначальным составом. А выбор названия объединения был совершенно неслучайным", - отметил он.

По словам депутата, объединение создается для защиты национальных интересов Украины, формирования во власти «повестки дня, которая бы реально отвечала требованиям украинского общества» и противодействия «любым попыткам вмешательства и незаконного влияния в деятельность органов государственной власти Украины».

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Автор: УНИАН