Политик также рассчитывает, что Украина начнёт двигаться к отказу от внешнего управления.

Смена премьер-министра Украины может произойти в феврале-марте будущего года. Такой прогноз в эфире телеканала "Наш" сделал народный депутат Александр Дубинский (фракция "Слуга народа").

"Голосование за смену премьер-министра должно пройти как можно раньше, думаю, это произойдёт в феврале или в марте. Власти безотлагательно нужно принять решения, которые назрели и от которых уже нельзя уклоняться. Ведь люди четко понимают, что денег становится меньше, а тарифы – выше. Разочарование растёт, и это приведёт к дальнейшему падению политических рейтингов нашей партии. Так что нам необходимо принимать конкретные решения", – рассказал нардеп.

Политик также рассчитывает, что Украина начнёт двигаться к отказу от внешнего управления.

"Такая система истощает наши ресурсы, фактически уничтожая возможность для восстановления экономики. Предотвратить это возможно только принимая решения в интересах украинского народа", – подчеркнул Дубинский.

По его словам, фракция на примере с попыткой увольнения министра экологии Романа Абрамовского показала, что голосования "вслепую" просто по просьбе правительства уже не будет.

"Ведь Абрамовский показал себя качественным государственным менеджером и потому остался на месте, несмотря на попытки премьера его уволить", – объяснил нардеп.

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Автор: УНИАН