Дубинский: Мы обязаны объяснить избирателю, почему он не должен голосовать за Кличко

По его мнению, избирателю нужно предложить альтернативу, а не говорить «и так неплохо, не надо ничего менять».

Любой кандидат от «Слуги народа» в мэры Киева будет удачным, если он будет бороться против Кличко, а не подыгрывать ему. Такую мысль в эфире телеканала «Наш» высказал народный депутат от одноименной партии Александр Дубинский.

«Вынужден констатировать, исходя из последних эфиров представителей нашей партии, что мы как будто заодно с Кличко, мы не то чтобы с ним боремся, мы в принципе даже не против того, чтобы он победил. Я бы точно шел бороться. Вместо этого мы сейчас наблюдаем комплементарные комментарии мэру столицы, в том числе от Ирины Верещук. Я также не вижу активности от киевских мажоритарщиков, от штаба, не вижу рекламы, продвижения. Информационными каналами кампанию не сделать. В Киеве ориентируются на соцсети и программы. Мы обязаны объяснить избирателю, почему он должен проголосовать за отличного от Кличко кандидата. В данной ситуации – за Ирину Верещук», - считает политик.

По его мнению, избирателю нужно предложить альтернативу, а не говорить «и так неплохо, не надо ничего менять», ведь тогда у избирателя вообще не будет мотивации идти на выборы.

«Если это наша концепция – я с ней категорически не согласен. И я вижу свою роль в этом публичном процессе в том, чтобы сделать так, чтобы эта кампания состоялась и «Слуга народа» выполнила обещание бороться со старой властью. Потому что Кличко равно Порошенко, он ведь лидер фракции «БПП» в Киевсовете», - заявил Дубинский.

По его словам, избирательному штабу уже надо включаться в гонку: собирать информационные ресурсы, договариваться с технологами, заниматься печатной продукцией.

«Я уверен, у Верещук сейчас проблема с узнаваемостью на улицах и исправить эту ситуацию - задача штаба. Вместо этого кто-то поехал отдыхать, городская ячейка собраться не может», - говорит Дубинский.

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