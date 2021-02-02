Разумков официально объявил об исключении Дубинского из "Слуги народа"

На заседании парламента он зачитал решение фракции от 1 февраля.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков официально объявил об исключении народного депутата Украины Александра Дубинского из состава фракции «Слуга народа». Читайте такжеНардепы собрались на заседание Рады: откроют пятую сессию и обсудят санкции против Никарагуа (трансляция) Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента он зачитал решение фракции от 1 февраля. В нем сообщается об исключении Дубинского из состава фракции. Что предшествовало Вчера, 1 февраля, на заседании фракции было объявлено о поддержке большинством членов фракции такого решения.

Как отметил в интервью журналистам председатель фракции Давид Арахамия, за исключение Дубинского из фракции проголосовали 198 депутатов, то есть 85,5% членов фракции, 29 - проголосовали против и 19 - не определились. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Надя Пришляк

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