Дубинский - депутата официально исключили из "Слуги народа" / фото УНИАН
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков официально объявил об исключении народного депутата Украины Александра Дубинского из состава фракции «Слуга народа».
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Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента он зачитал решение фракции от 1 февраля.
В нем сообщается об исключении Дубинского из состава фракции.
Что предшествовало
- Вчера, 1 февраля, на заседании фракции было объявлено о поддержке большинством членов фракции такого решения.
- Как отметил в интервью журналистам председатель фракции Давид Арахамия, за исключение Дубинского из фракции проголосовали 198 депутатов, то есть 85,5% членов фракции, 29 - проголосовали против и 19 - не определились.
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