В скандале приняли участие нардеп-антивакцинатор Юрий Камельчук и экс-президент Петр Порошенко.

Во время внеочередного заседания 30 марта в Верховной Раде произошла потасовку. Депутаты от "Евросолидарности" и "Слуги народа" поссорились и устроили скандал.

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Как сообщает "ТСН", видео инцидента обнародовал нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко.

Перепалка началась во время выступления руководительницы фракции ЕС Ирины Геращенко. Все началось с того, что нардеп от СН Сергей Швец якобы повернулся к спикеру Геращенко спиной, а нардеп от "Евросолидарности" Михаил Бондарь его развернул.

После этого другой депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук пытался вмешаться в ситуацию, но в ответ Бондарь толкнул Камельчука, который сказал: "Я тебя сейчас хлопну...".

Бондарь ответил: "Это я тебя сейчас хлопну. Еще раз хлопнешь и я тебя хлопну, с***а, борода осыпется".

На видео слышно, как один из нардепов говорит: "Это провокация". В конфликт вмешался даже Петр Порошенко, который обвинил Швеца, что тот якобы пришел в Раду в нетрезвом состоянии.

"И уберите эту выпившую, пьяную морду. Сделайте ему алкогольное тестирование. Пьяная морда приходит в парламент", - кричит Порошенко на записи.

В свою очередь, в Facebook Сергей Швец заявил, что его затравили и опроверг все обвинения относительно алкогольного опьянения. Нардеп добавил, что сдал тест на алкоголь и как только будут результаты пообещал их обнародовать.

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Автор: Дмитрий Захаров