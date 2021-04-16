Сначала Боррель планировал посетить Донбасс еще 9 марта 2020 года, но отложил поездку из-за пандемии COVID-19.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приглашает вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля посетить линию столкновения на Донбассе.

Читайте такжеВстреча Зеленского и Макрона затянулась: переговоры в расширенном составе отменили - СМИОб этом сообщает издание EU Observer.

"Я хотел бы вас пригласить посетить линию соприкосновения на Донбассе как можно скорее", - говорится в письме Кулебы, направленном высокому представителю ЕС Боррелю.

"Ваше присутствие в моей стране в это сложное время также направило бы мощный сигнал солидарности украинскому народу, который страдает от зарубежной военной агрессии в течение семи лет подряд и который продолжает бороться за независимую, европейскую Украину", - добавил Кулеба.

Это письмо глава МИД Украины написал на фоне событий, которые он описал как "беспрецедентное наращивание российских войск вдоль украинских границ, на оккупированных территориях и в морях".

Кулеба также поблагодарил министров иностранных дел ЕС за приглашение его посетить встречу Совета ЕС 19 апреля для информирования об этих "опасных событиях".

Представитель Борреля подтвердил, что письмо от Кулебы поступило, отметив, что "будет возможность обсудить все это также в понедельник".

Также представитель ЕС добавил, что Боррель "имеет давний план посетить восток Украины и линию соприкосновения". Ранее уже был предусмотрен такой визит в марте 2020 года, но его отменили из-за вспышки пандемии коронавируса. Недавно Боррель обсуждал возможность такого визита с украинским премьер-министром.

По данным издания, один европейский дипломат считает, что посещение Боррелем Донбасса станет "лучшей местью" за то унижение, которое произошло во время визита в Москву.

Что этому предшествовало

2 февраля состоялся телефонный разговор Кулебы и Борреля, в ходе которого высокий представитель ЕС подтвердил намерение осуществить визит на Донбасс, но как только карантин в связи с пандемией COVID-19 позволит это сделать.

В сентябре 2020 года стало известно, что Боррель отложил визит на Донбасс на потом.

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Автор: Виталий Саенко