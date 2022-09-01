Экс-владелец банка "Финансы и Кредит" Жеваго должен стране более 30 млрд гривень, отметил депутат.

Не доведенные до конца резонансные дела против владельцев украинских банков-банкротов наносят ущерб интересам страны, играют на руку врагу, позволяя Кремлю создавать миф о якобы "коррупционной Украине". Об этом заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан, председатель межфракционного депутатского объединения "Украина без олигархов"

"Экс-владелец банка "Финансы и Кредит" Константин Жеваго должен стране более 30 млрд грн. Однако, судя по материалам "Украинской правды" (расследование "Батальон "Монако""), Жеваго продолжает наслаждаться жизнью на собственной яхте стоимостью 75 млн долларов, свободно чувствуя себя не только в ОАЭ, но даже в странах ЕС", - отмечает депутат.

По его словам, в конце сентября 2019 года ГБР заочно вручило Жеваго подозрение в растрате и отмывании денег. В июле 2021 года прес-служба ГБР сообщила, что "Интерпол объявил олигарха Константина Жеваго в международный розыск по запросу Государственного бюро расследований".

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"Собранные в рамках уголовного производства доказательства в полной мере подтверждают наличие в действиях олигарха состава преступления. В связи с этим имею несколько вопросов к правоохранителям. Какие меры принимает Государственное бюро расследований в рамках международного сотрудничества насчет объявления Жеваго в международный розыск, установления его места пребывания, экстрадиционного ареста и последующей выдачи Украине? Почему в отношении Жеваго не осуществлено специальное досудебное расследование и не составлен обвинительный акт с передачей его в суд, и что именно мешает применению указанных процедур и окончанию досудебного следствия? Почему лицо, которое должно кредиторам и государству более 30 миллиардов гривень, продолжает свободно пользоваться и распоряжаться расположенным на территории других государств имуществом? Почему украинские правоохранители в рамках дела о хищении средств вкладчиков банка "Финансы и Кредит" не обратили взыскания на яхту Z, которая принадлежит Жеваго?" - сообщил Алексей Мовчан.

По информации народного депутата, после аннексии Крыма Россией Константин Жеваго не выдвигал никаких требований к стране-агрессору за потерянные на оккупированных территориях активы, в частности судостроительный завод "Залив". Это предприятие только перерегистрировали на российское юрлицо. В связи с этим Алексей Мовчан призывает СБУ проверить связи Жеваго с российским бизнесом.

"Недавно в стране назначен новый генеральный прокурор, новый глава СБУ. Надеюсь, что выводы из допущенных ошибок будут сделаны и руководителями других силовых и правоохранительных структур, в частности ГБР. Сегодня как никогда Украина должна демонстрировать всему миру нулевую толерантность к коррупции и эффективные действия по возврату украденных у народа и государства средств. От этого зависит наша победа", - резюмирует народный депутат.

Напомним, пресс-служба ГБР сообщила, что Константин Жеваго, "как бывший владелец банка "Финансы и Кредит", организовал растрату 113 млн долларов этого финансового учреждения". Правоохранители установили, что подконтрольная екс-депутату оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в том числе списали 113 млн долларов с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным.