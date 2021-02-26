Секретарь СНБО сообщил, что на сегодняшнем заседании рассматривалась только военная составляющая этого проекта.

Через две недели на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины будет рассматриваться проект государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания Совета нацбезопасности и обороны.

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Он отметил, что сегодня на заседании СНБО рассматривались четыре вопроса, один из них - это проект государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

По словам Данилова, он рассматривался "в закрытом режиме".

Секретарь СНБО объяснил, что данный проект состоит из двух частей, и сегодня в повестке дня был вопрос военной составляющей, а через две недели "будет открыта для общества часть", которая отрабатывается уже целый год.

Оккупация Крыма: справка УНИАН

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Надя Пришляк