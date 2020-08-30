Горняки получили государственные награды, в частности, за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства.

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 40 работников угольной отрасли.

Об этом говорится в указе № 367/2020 от 29 августа, который глава государства подписал по случаю Дня шахтера.

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Горняки получили государственные награды за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, обеспечение устойчивой работы угольной промышленности, высокий профессионализм, говорится в документе.

Один работник угольной отрасли награжден орденом «За заслуги» ІІ степени, пять – орденом «За заслуги» III степени, 12 – орденом «За доблестный шахтерский труд» III степени, восемь – медалью «За труд и доблесть», один – орденом княгини Ольги ІІІ степени. Кроме того, одному шахтеру присвоено почетное звание «Заслуженный горняк Украины», а еще 12 – «Заслуженный шахтер Украины».

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Автор: Светлана Закелова