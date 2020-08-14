Венедиктова подписала представление о временном отстранении одиозного судьи Вовка

Представление в ВСП Венедиктова подписала в пятницу, 14 августа.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия о временном отстранении от должности председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и его коллег.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам Вовк, ссылаясь на соцсети. Также эту информацию подтвердили УП в правоохранительных органах.

По словам источника сайта, представление в ВСП Венедиктова подписала в пятницу, 14 августа. При этом генпрокурор не подписывала ходатайства о разрешении на задержание и взятие под стражу Вовка и других судей ОАСК.

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В соцсети Вовк прокомментировал решение Вендиктовой, назвав это «очень хорошей новостью.

"Мы более чем кто-либо другой заинтересованы в том, чтобы НАБУ получило возможность доказать все их абсурдные обвинения. Чтобы они не рассказывали СМИ о том, что им кто-то мешает и нас кто-то "покрывает". В НАБУ очень хотели, чтобы прокурор подписала представление - прокурор подписала. Это на самом деле никак не повлияет на расследование".

Дело Вовка: что известно

17 июля состоялись обыски в Окружном административном суде Киева, а также в Государственной судебной администрации.

Впоследствии детективы НАБУ предъявили подозрение в создании преступной организации и захвате власти голове Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю Госсудадминистрации Зеновию Холоднюку.

По данным САП, 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

В САП утверждают, что эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

Позже Вовк и Холоднюк заявили, что им не вручали сообщение о подозрениях.

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