Бывшего нардепа Шепелева приговорили к семи годам лишения свободы за побег из-под стражи (видео)

Также Шепелеву назначены дополнительные наказания в виде 8 тысяч 500 гривень штрафа и конфискации всего имущества.

Деснянский райсуд Киева признал бывшего народного депутата Александра Шепелева виновным в предоставлении неправомерной выгоды конвоиру и побеге из-под стражи шесть лет назад.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор судьи Ларисы Бабайловой от 7 августа.

Суд приговорили Шепелева к семи годам лишения свободы. Также назначены дополнительные наказания в виде 8 тысяч 500 гривень штрафа и конфискации всего имущества.

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Суд не засчитал в срок отбытия наказания Шепелева срок его пребывания под стражей на территории Российской Федерации с 19 марта 2015 года по 8 июля 2016 года. Кроме того, суд не засчитал срок пребывание Шепелева под экстрадиционным арестом в Венгрии в период с 4 июля 2013 года по 26 марта 2014 года.

В Святошинском, Дарницком, Киево-Святошинском и Шевченковском судах рассматриваются также дела Шепелева о растрате средств "Родовид Банка", организации двух покушений на убийство банкира Дядечко, заказе убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году и убийства в 2006 году полковника УБОП Романа Ерохина.

Дело Шепелева: что было ранее

27 декабря 2012 года он был объявлен в международный розыск. 5 июля 2013 года его задержали в Венгрии и по результатам проведения процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставили в Украину.

Однако 6 июля 2014 года Шепелев сбежал из-под стражи, в тот же день его объявили в международный розыск, а суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительные органы РФ 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку по выдаче Шепелева украинской стороне.

8 февраля 2018 года экс-депутат был задержан в Киевской области сотрудниками Службы безопасности Украины. При себе у него было обнаружено удостоверение сотрудника так называемого «министерства государственной безопасности ДНР».

По утверждению прокуратуры, в уголовном производстве Шепелева "установлены доказательства о его сотрудничестве с ФСБ Российской Федерации, направленные против безопасности Украины, против национальной безопасности, а также экономической безопасности Украины".

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