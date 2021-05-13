Судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый удалился в совещательную комнату принимать решение о мере пресечения народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны.
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Как передает корреспондент УНИАН, судья Подпалый пошел в совещательную комнату принимать решение по соответствующему ходатайству стороны обвинения.
Свои ходатайства о взятии на поруки Медведчука подали в суд его коллеги — народные депутаты из фракции “ОПЗЖ”. Эти ходатайства были приобщены к материалам производства.
Сторона обвинения выступила против взятия на поруки Медведчука другими нардепами из его фракции.
Что известно о деле
- 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытый военное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Луч».
- 12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.
- Прокуратура просит суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 июля с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.
- Адвокаты Медведчука просили суд не избирать ему никакой меры пресечения.
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