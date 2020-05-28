Кулеба задекларировал две квартиры в Киеве и 32 тысячи евро

Личного автомобиля у министра нет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прошлом году заработал почти 490 тысяч гривень зарплаты за работу в правительстве, а также получил компенсацию в 2 млн 297 тысяч гривень за долгосрочную дипломатическую командировку.

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Об этом свидетельствуют данные декларации Кулебы за 2019 год. Так, министр является владельцем двух квартир в Киеве. Одна из них – площадью в почти 53 квадрата, другая – площадью 125 квадратов.

Жена Кулебы Евгения контролирует ОО «Город-Сад». В прошлом году она получила от нее выплату в 723 тысячи гривень.

Согласно декларации, Кулеба держит 32 тысячи долларов наличными. И еще более 116 тысяч гривень на банковских счетах.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ, кум Путина Виктор Медведчук задекларировал элитный автопарк, роскошные часы и Библию Гутенберга.

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