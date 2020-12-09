Кравчук отметил, что сам план еще не разработан, но над ним работают.

Так называемый "план Б" по разрешению конфликта на Донбассе будет включать новые подходы в переговорах и формы влияния на Россию, которая продолжает блокировать прогресс в вопросе мира.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24". Он отметил, что "новые подходы" в переговорах должен разработать СНБО.

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"Украина будет делать все и делает для того, чтобы работал нормандский формат и Минская консультативная группа для имплементации тех решений, которые принимаются в нормандском формате. Украина была и остается сторонницей именно такой концепции. Но мы реалисты и видим, что выполняем договоренности, которые были приняты 9 декабря 2019 года, а та сторона блокирует", - подчеркнул Кравчук.

По его словам, Россия в рамках переговоров по Донбассу "ничего не делает для того, чтобы убрать препятствия с дороги".

"Мы часами говорим о разных вещах, а о продвижении вперед - ничего. Мы не можем вечно так работать. Если дальше будет такая формула работы, которую предлагает Россия, мы вынуждены искать другие формы влияния", - заявил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук отметил, что "СНБО готовит решение этого вопроса, которое будет иметь новые подходы".

"Это и есть, на мой взгляд, план Б, но сейчас его обсуждать я не могу. Во-первых, его еще нет, над ним работают, а во-вторых, это вопрос ТКГ, мы берем в работу то, что решается на уровне государства и нормандского формата", - сказал он.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что СНБО Украины может утвердить план Б по Донбассу в начале 2021 года.

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

Однако 24 ноября представитель России в политической рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Дмитриевский заявил о поддержке Россией "плана действий представителей ОРДЛО"по урегулированию ситуации на Донбассе.

1 декабря в СНБО заявили о подготовке специального заседания СНБО по ситуации на Донбассе.

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Автор: Андрей Василюк