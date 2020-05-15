Члены ЦИК в апреле получили огромные зарплаты, несмотря на ограничения в карантин (документ)

Руководству ЦИК начислили по 300 тыс. гривень зарплаты за апрель.

Руководство Центральной избирательной комиссии за апрель получило по 300-325 тыс. гривень, несмотря на ограничение зарплаты чиновников на период карантина верхним пределом в 47 тыс. 230 грн.

Об этом сообщило информагентство "Українські новини" и опубликовало соответствующий документ-ответ секретариата ЦИК на запрос.

Как известно, Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, согласно которым с апреля и до завершения карантина зарплата должностных лиц бюджетных учреждений начисляется в размере не более 10 минимальных зарплат – 47 230 гривень.

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Однако в указанном максимальном размере не учитываются суммы помощи по временной нетрудоспособности, помощи на оздоровление, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.

Как пишут СМИ, среди 17 членов ЦИК за апрель только двум было начислено по 47 тыс. 230 гривень зарплаты.

"Остальным 15 членам комиссии было начислено от 244,6 тыс. до 361,6 тыс. гривень зарплаты за апрель. Такая сумма вышла в результате выплаты материальной помощи на оздоровление и использования части отпуска", - говорится в сообщении.

Так, председателю ЦИК Олегу Диденко за апрель было начислено 321 815 гривен: 248,3 тыс. материальной помощи, 28,5 тыс. зарплаты за время пребывания в отпуске и 44 тыс. 981 гривню ограниченной суммы должностного оклада и надбавок.

Если бы зарплата не ограничивалась, то за счет полной суммы оклада и надбавок Диденко было бы начислено 463 тыс. 492 гривни за апрель.

Соответственно, его зарплата уменьшилась на 141 тыс. 677 гривень, или 30,6%.

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик мог заработать 472 тыс. гривень за апрель, однако из-за ограничения зарплаты на 147 тыс. гривень, или 31,1%, ему было начислено 325 тыс. гривень: 251,4 тыс. матпомощи, 28,6 тыс. отпускных и 45 тыс. оклада и премий.

Зампредседателя ЦИК Виталий Плукарь заработал 308,2 тыс. за апрель (241,1 тыс. матпомощи, 26,6 тыс. за время отпуска, 40,5 тыс. оклад и премии), что на 118,2 тыс., или 27,7%, меньше, чем могло ему быть начислено – 426,4 тыс. гривень.

У секретаря комиссии Елены Гатауллиной зарплата за апрель сократилась на 25% - ей было начислено 300 тыс. из 398 тыс. заработанных – 224,4 тыс. матпомощи, 32,9 тыс. отпускных и 42,7 тыс. оклада и премий.