По мнению президента Украины, активизации экономического сотрудничества будет способствовать и реализация запланированных приграничных инфраструктурных проектов, в частности строительство моста через реку Тиса.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, собеседники подробно обсудили актуальные вызовы региональной безопасности и дальнейшее развитие двустороннего диалога Украины и Румынии.

Отдельно обсуждались меры правительств обоих государств, направленные на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, в частности по обеспечению широкого доступа стран к качественным и сертифицированных вакцинам.

Зеленский ипроинформировал Йоханниса об эскалации со стороны России ситуации вдоль границ Украины и подчеркнул важность активной поддержки международного сообщества для снижения напряженности на границе.

В этой связи президент приветствовал недавнее совместное заявление лидеров стран группы «Бухарест 9», в котором подтверждается понимание опасности политики России в регионе Черного моря.

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Зеленский лично пригласил президента Румынии в Киев принять участие в инаугурационном саммите «Крымской платформы» и мероприятиях по случаю Дня независимости Украины.

Стороны также обсудили недавние шаги Украины в направлении европейской интеграции. Глава государства представил своему коллеге украинскую инициативу по поддержке государствами - членами ЕС будущего членства Украины в Европейском Союзе и призвал присоединиться к ряду стран, президенты которых уже подписали такие двусторонние документы с Украиной.

«Это станет весомым практическим вкладом Румынии, наряду с другими государствами - членами ЕС, в поддержку европейской перспективы украинского государства», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президенты отметили рост в 2020 году показателей торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Румынией вопреки ограничениям, вызванным пандемией коронавируса.

По мнению Зеленского, активизации экономического сотрудничества и укреплению межчеловеческих контактов будет способствовать и реализация запланированных приграничных инфраструктурных проектов, в частности строительство моста через реку Тиса.

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Автор: Тамара Отовская