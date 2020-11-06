Мосейчук отреагировала на слова народного избранника цитатой писателя Николая Гоголя.

Ведущая шоу "Право на власть" Наталья Мосейчук в прямом эфире горячо подискутировала с нардепом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестором Шуфричем.

Так, Шуфрич раскритиковал законопроект президента Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда из-за скандального решения об отмене е-декларирования, пишет ТСН.

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"Я не могу молчать. Вы знаете, я хочу посоветовать Владимиру Александровичу. Владимир Александрович, Вы любите фильмы. Пересмотрите "Слугу народа" - особенно первую и вторую части. И посмотрите еще раз фильм "Крестный отец", когда Вито Корлеоне умирает и говорит своему сыну: "Тот, кто придет с переговорами, тот предатель". Так вот, тот, кто посоветовал президенту подойти таким образом, тот предатель Украины. Но человек должен быть обнаружен и мы должны привлечь его к ответственности", - заявил нардеп.

Мосейчук отреагировала на его слова цитатой писателя Николая Гоголя.

"Нестор Иванович, я бы здесь, что называется, призвала к определенным нравственным ценностям Вас, если они у Вас есть. И напомнила бы Вам слова Николая Васильевича Гоголя: "Не надо тому черта искать, у кого черт за спиной сидит", - сказала ведущая.

Шуфрич ответил, что ему оценку уже дал украинский народ на местных выборах: "Он нас (ОПЗЖ, - УНИАН.) признал доминирующей политической силой в Украине".

"Они (избиратели, - УНИАН.), видимо, тоже видели чертиков за нашей спиной, потому что Гоголя читают и уважают все. Но, видимо, те "ангелы", которые были нарисованы представителями других политических сил и властью, оказались им менее привлекательными", - отметил нардеп.

Мосейчук ответила ему: "Ангелов среди вас нет, я Вам скажу как человек, который с вами всеми работает очень долго. Поэтому об ангелах давайте просто не вспоминать".

Скандал с КСУ: что произошло

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Ольга Робейко