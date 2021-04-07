Конфликт начался после того, как Кухарчук в своем выступлении обвинил мэра в коррупции и невыполненных обещаниях.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко во время заседания горсовета едва не подрался с лидером местного "Национального корпуса" Дмитрием Кухарчуком.

Об этом рассказали в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24".

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Конфликт начался после того, как Кухарчук в своем выступлении обвинил мэра в коррупции и невыполненных обещаниях. В ответ Бондаренко предложил активисту выяснить отношения по-мужски. Но драка не состоялась, вовремя подоспела полиция.

"Не тыкай мне. Потому что я по-мужски могу выйти... Салага... Иди сюда, я тебя, б**, поломаю", - заявил мэр.

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Автор: Денис Прядко