Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко во время заседания горсовета едва не подрался с лидером местного "Национального корпуса" Дмитрием Кухарчуком.
Об этом рассказали в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24".
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Конфликт начался после того, как Кухарчук в своем выступлении обвинил мэра в коррупции и невыполненных обещаниях. В ответ Бондаренко предложил активисту выяснить отношения по-мужски. Но драка не состоялась, вовремя подоспела полиция.
"Не тыкай мне. Потому что я по-мужски могу выйти... Салага... Иди сюда, я тебя, б**, поломаю", - заявил мэр.
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