Экс-руководитель ОПУ рассказал о своих разговорах с будущим главой государства.

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан рассказал, как убеждал Владимира Зеленского баллотироваться на пост главы государства.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, окончательное решение баллотироваться в президенты Зеленский принял зимой 2018 года, однако подготовку к выдвижению проводили задолго до того дня. Богдан утверждает, что на встрече в Одессе в 2016 году он убеждал Зеленского попытаться реализовать себя как кандидата в президенты.

"Должна быть какая-то политическая площадка, минимальный фундамент, из которого ты можешь идти туда – в президенты. У меня есть такая фраза, которая, я считаю, очень сильно на него повлияла. Что после сериала "Слуга народа" ты дал людям какую-то надежду. Если ты даже не попробуешь, то они разочаруются. Это будет очередной кидок. Если у тебя не получится и ты не выиграешь, то никто тебя не упрекнет, но если даже не попробуешь, то так, вот лично я разочаруюсь", – привел Богдан содержание своего разговора с будущим президентом.

Он уточнил, что Зеленский долго обсуждал идею выдвижения на пост главы государства в кругу студии "Квартал 95".

"Он очень долго думал. Решение идти на президентские выборы он принял внутренне, думаю, 31 декабря [2018 года]. Вопрос, ставить или не ставить новогоднее поздравление, дискутировали 31 декабря", – утверждает Богдан.

Что известно об Андрее Богдане

Андрей Богдан был назначен главой президентской администрации 21 мая 2019 года. Впоследствии учреждение переименовали в офис президента.

Свое политическое сотрудничество с Владимиром Зеленским Андрей Богдан начал как его юридический советник в предвыборной кампании. В одном из интервью заявлял, что именно он уговорил Владимира Зеленского идти в президенты.

11 февраля Зеленский уволил Богдана с должности руководителя ОПУ.

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Автор: Юрий Годован