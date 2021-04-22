Бывший глава ОП считает, такое предложение было обусловлено "острым кадровым голодом".

Читайте такжеДело Стерненко поступило в апелляционный суд ОдессыЭкс-глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что Владимир Зеленский действительно предлагал активисту Сергею Стерненко возглавить управление Службы безопасности Украины в Одессе.

Об этом бывший глава ОПУ написал в комментарии к сообщению журналиста Дениса Рафальского на Facebook.

Журналист спросил Богдана, может ли тот "расставить все точки над "i" в этой ситуации. На что Богдан в комментариях подтвердил: такое было.

"Было такое. Но, я думаю, он это сделал на автомате, как раз тогда формировали список депутатов, правоохранителей и правительства. Острый кадровый голод, короче", - написал бывший глава Офиса президента.

Что предшествовало

Активист Сергей Стерненко рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал ему возглавить управление СБУ в Одессе.

По словам Стерненко, это произошло еще перед парламентскими выборами во время встречи с Андреем Богданом, главой СБУ Иваном Бакановым и собственно Зеленским.

"Не вспомню, был ли еще кто-то из должностных лиц. Также было по меньшей мере 8 свидетелей этого разговора, однако, кроме Маси Найема, я других фамилий назвать не могу - ведь эти люди не афишировали эту встречу, поэтому это было бы не совсем корректно", - отметил активист.

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Автор: Катерина Комолова