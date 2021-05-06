Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил президента Владимира Зеленского, что Соединенные Штаты, союзники и партнеры поддерживают Украину.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Российскую Федерацию прекратить агрессию против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам их встречи. (Трансляция и перевод речей на брифинге обеспечивались Офисом президента Украины в Facebook).

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Госсекретарь сказал, что обсудил с Зеленским угрозы, которые создает Россия для Украины.

"Мы наблюдаем за этими событиями очень тщательно, и мы видим, что делает Россия, начиная с захвата Крыма и войны на Донбассе. Сейчас есть сосредоточение российских сил, наибольшая (численность войск) с 2014 года", - сказал Блинкен.

При этом он заверил Зеленского, что США, союзники и партнеры поддерживают Украину.

"И мы обращаемся к России, чтобы она прекратила агрессию против Украины. И мы вместе с партнерами работаем над тем, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии России. Хотя некоторые силы России были отведены от границы с Украиной, однако некоторые остаются, и мы наблюдаем за ситуацией очень тщательно", - заявил Блинкен.

В то же время госсекретарь США напомнил, что на линии соприкосновения на Донбассе ежедневно есть человеческие жертвы, каждый день в интернете осуществляются кибератаки.

"Мы против действий России по дестабилизации ситуации в Украине", - подчеркнул он.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

22 апреля Россия заявила, что начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "все поставленные цели достигнуты".

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Автор: Виталий Саенко