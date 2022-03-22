Руководитель ОП заявил, что ВСУ и граждане держатся со сверхчеловеческим мужеством, но войну не выиграть без наступательных вооружений, без ракет средней дальности, которые будут средством сдерживания.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что без полноценного ленд-лиза мы можем только обороняться.

Об этом он заявил во время онлайн-выступления в Сhatham House.

"Сказал, что Россия хочет уничтожить нашу страну - это их единственная цель. И это первая в истории историософская война", - рассказал Ермак.

Он также отметил, что силы вторжения не достигли поставленных целей быстро, поэтому агрессор пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу, уничтожить критическую гражданскую инфраструктуру и промышленный потенциал.

"Мы должны учитывать, что война идет на нашей территории, что гибнут наши люди, что разрушаются наши города. Наши вооруженные силы и граждане держатся с сверхчеловеческим мужеством, но войну не выиграть без наступательных вооружений, без ракет средней дальности, которые могут быть средством сдерживания. В нашем случае - сдерживание, а не агрессии. Без полноценного ленд-лиза мы можем только обороняться", - сказал руководитель ОП.

Он отметил, что невозможно эффективно защищаться долго без надежной эшелонированной системы противовоздушной обороны, которая сбивает вражеские и баллистические ракеты на дальнем расстоянии.

"Однако нам ее не дают. Как не дают истребителей. Нас не хотят видеть в НАТО. Этот страх эскалации понятен. Но он не спасет", - добавил Ермак.

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