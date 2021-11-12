Без мандата. Как экс-спикеру Разумкову сохранить место в Раде

После того, как Дмитрий Разумков был отправлен в отставку с поста спикера Верховной Рады, не утихают слухи, что ему грозит и потеря депутатского мандата. УНИАН разбирался, откуда "растут ноги" этой идеи и насколько велика вероятность того, что дальше заниматься политикой экс-спикер будет вне стен парламента.

Если народный депутат назначался главой Верховной Рады, то выходил из состава парламентской фракции или группы, а по окончанию работы на этой должности возвращался обратно – так было во всех предыдущих созывах. Сейчас в украинском парламенте беспрецедентный случай: экс-спикер Дмитрий Разумков говорит, что никогда не писал заявление на выход из фракции "Слуга народа", а, значит, не должен подавать заявление на вступление в нее. Но станет ли это основанием для "Слуг" для лишения экс-спикера депутатского мандата? УНИАН разбирался в нюансах законодательства и вместе с экспертами искал ответы на вопросы, какая судьба ждет бывшего главу Верховной Рады.

Во фракции или внефракционный?

Дмитрий Разумков был отправлен в отставку с должности главы Верховной Рады 7 октября, в канун своего дня рождения. Произошло это по инициативе президентской фракции "Слуга народа". С тех пор на сайте парламента экс-спикер числится в рядах внефракционных депутатов, в таком же статусе его представляют ведущие украинские телеканалы и издания.

Однако Разумков никогда не писал заявление о выходе из фракции. И это УНИАН подтвердили в его пресс-службе.

Впрочем, недавно он создал межфракционное объединение - МФО "Разумная политика", а затем опубликовал список его участников, где сам в графе "фракция" указал загадочное "01". Это - очевидный намек на номер в списке партии "Слуга народа", под которым Разумков и был избран народным депутатом на внеочередных парламентских выборах в 2019 году. Поэтому такую позицию экс-спикера некоторые его бывшие коллеги по фракции в разговоре с УНИАН назвали хитрой и даже манипулятивной.

Зачем Разумкову возвращаться во фракцию "Слуг"?

В отличие от большинства ранее исключенных из фракции "Слуг народа", Разумков попал в парламент по списку партии, а не по мажоритарному округу. Это означает, что такой народный депутат обязан присоединиться к парламентской фракции или группе – иначе потеряет мандат.

При этом сейчас не так уж важно, писал ли Разумков заявление о выходе из фракции, возглавив Раду два года назад. Как рассказал УНИАН глава подкомитета по вопросам регламента Павел Фролов, экс-спикеру в текущей ситуации достаточно написать заявление на вступление во фракцию, чтобы закрыть все вопросы.

"Ни в законодательстве, ни в регламенте нет такой нормы, что депутат, автоматически становится внефракционным, получив должность спикера, а перестав им быть, автоматически возвращается во фракцию. А в статье 81 Конституции сказано четко: полномочия депутата-"списочника" прекращаются, в случае его невхождения в парламентскую фракцию партии, от которой он был избран", – объяснил Фролов.

Эта норма Конституции еще никогда в истории не применялась, подчеркнул глава регламентного комитета: "Ранее были прецеденты с депутатами-"списочниками" от БПП, но там были заявления про выход. А текущая ситуация с Разумковым юридическим языком называется "правовая неопределенность". Это [лишение депутатского мандата] может произойти в любой момент. Если заявления нет, то у съезда партии будет юридическое основание принять такое решение. Дальше это решение подается в ЦИК, и она окончательно имеет право лишить Разумкова мандата".

К слову, съезд партии "Слуга народа" планируется уже в этом месяце.

Может ли Разумков создать свою фракцию?

Слухи о том, что экс-спикер готовит отдельный политический проект, появились еще в начале года: к началу пятой сессии он создал официальную страницу в Фейсбуке и выпустил имиджевый ролик "Начинаем работать".

О появлении "партии Разумкова" заговорили с новой силой после его несинхронных голосований в составе СНБО и разногласий с руководством фракции, что и привело к его отставке. Такой сценарий теперь действительно выглядит очень логично, но и тут есть нюанс. "Списочник" не только сам Разумков, но и большинство членов его "Разумной политики".

"Абсолютное большинство депутатов в составе МФО "Разумная политика" – это депутаты, избранные по партийным спискам, в основном, по списку партии "Слуга народа". Если они выйдут из своей партийной фракции, то, согласно закону, их могут лишить депутатского мандата", - рассказал УНИАН политолог Владимир Фесенко.

Поэтому, по его словам, создание "Разумной политики" может превратиться для экс-спикера в наихудший сценарий. Руководство президентской фракции может увидеть в действиях коллеги стремление расколоть монобольшинство, так как через МФО тот получил возможность влиять на голосования и политическую позицию депутатов. Как итог: еще большая заинтересованность в устранении источника проблем из состава парламента.

Каковы шансы Разумкова потерять место в Раде?

Политолог Руслан Бортник считает, что, с большой вероятностью, уже в ближайшее время Разумкова попытаются лишить мандата: "Отношения между между Разумковым и Офисом президента продолжают ухудшаться. Создание МФО "Разумная политика" еще усилило мотивацию для того, чтобы лишить Разумкова мандата. Существование внутри парламента группы, которая ориентируется в голосованиях на экс-спикера, а не на ОП, будет, де-факто, означать конец монобольшинства".

Однако политолог сомневается, что у президентской фракции получится выгнать Разумкова из Рады, не нарушая регламент.

"Разумков не выходил из фракции, не писал заявление… Решение о лишении его мандата будет приниматься на усмотрение ЦИК, а затем рассматриваться в судах. Этот вопрос в целом недостаточно урегулирован регламентом ВР и находится в "серой зоне". А это создает возможности и соблазн для монобольшинства поступить с Разумковым таким образом", – заключил Бортник.

По мнению эксперта, в этой ситуации Дмитрию Разумкову целесообразно обратиться в аппарат Рады и в ЦИК за разъяснениями норм законов для уволенного главы парламента – чтобы его действия не могли трактоваться как выход из фракции, и он в итоге не остался без мандата. Помимо этого, экс-спикеру следует информационно защищаться и готовиться к судебным баталиям. Впрочем, Бортник считает, что в отношениях Разумкова с коллегами по партии все-таки может быть найден баланс.

В свою очередь, Владимир Фесенко отмечает, что если дело дойдет до суда, то конфликт может затянуться: "Ситуация очень двойственная. Все будет зависеть от решения суда. А судебный конфликт может затянуться вплоть до Верховного суда и Европейского суда по правам человека. К тому времени могут даже закончиться полномочий нынешней Верховной Рады. На решения судов может влиять политическая конъюнктура – позиция президента Зеленского и рейтинги Разумкова".

К слову, в 2019 году Дмитрий Разумков придерживался схожей со своими сегодняшними оппонентами позиции. В интервью журналисту Дмитрию Гордону он тогда заявил, что народный депутат должен сложить мандат в случае расхождения во взглядах со своей партией и идти на перевыборы. Такой шанс у экс-спикера действительно будет: в марте 2022 пройдут выборы по округу в Черниговской области, где он сможет снова выбороть место в парламенте, но уже в качестве самостоятельного игрока.

Кто вместо Разумкова?

Если "Слуги" все-таки пойдут на лишение Дмитрия Разумкова депутатского мандата, обязательно всплывет вопрос: кто зайдет в Раду по спискам вместо него?

О кадровом голоде партии "Слуга народа" стали настойчиво говорить после местных выборов в октябре 2020 года. Проходящих в парламент под брендом политической силы президента "списочников" в СМИ окрестили "ноунеймами". И даже такие личности, как силач с мировым именем Василий Вирастюк, уже не спасают рейтинги СН.

Если Разумкова таки лишат мандата, в Раду попадет 33-летний исполнительный продюсер ООО "Квартал 95" и экс-продюсер проектов ТРК "Украина" Александр Божков, который числится в списке партии под номером 141.

Компромата на Божкова в СМИ практически нет, не считая новости о ДТП с его участием в сентябре 2020 года. По версии очевидцев, водитель автомобиля Nissan, похожий на Божкова, врезался в такси и попытался скрыться с места аварии. Якобы – был нетрезв. И пока ожидали приезда полиции, мужчина все же сбежал с места ДТП. В Патрульной полиции Киева, впрочем, журналистам тогда сообщили, что регистрации такого ДТП, уведомлений, что случилась авария, либо жалоб, что патрульные не выехали на место, в тот день вообще не было.

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