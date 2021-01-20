Президент Украины выразил уверенность в том, что отношения между странами улучшатся

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил 46-го президента США Джо Байдена в Киеве и выразил уверенность в том, что отношения между странами улучшатся.

Об этом он написал в Twitter.

Читайте такжеГолос Байдена: самые яркие заявления новоизбранного президента США об Украине"Наблюдая за инаугурацией нового президента США в новом офисе на улице Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном ему Киеве. Я уверен, что наши отношения улучшатся", - написал Зеленский.

Инаугурация Байдена

В среду, 20 января, 46-й президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вступил в должность.

Байден принес клятву президента во время церемонии инаугурации в Вашингтоне.

От Украины церемонию инаугурации Байдена посетил посол Украины в Соединенных Штатах Америки Владимир Ельченко.

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Автор: УНИАН