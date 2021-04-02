Руководитель ОП заявляет, что президент США "поддерживает Украину во всем".

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ждет возможности осуществить визит в Украину.

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Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Facebook по итогам телефонного разговора президента Владимира Зеленского с президентом США.

По словам Ермака, глава Белого дома "поддерживает Украину во всем, а его команда высоко ценит все, что делает президент Зеленский в вопросах реформирования страны".

"Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте", - подчеркнул Ермак.

"Кстати, отвечая на вопрос журналистов, я совсем недавно сообщал, что звонок состоится в ближайшее время. Так и случилось. Желаю продуктивного дня оппонентам, которым теперь придется придумывать новые теории заговора и разгонять fake news. Не захлебнитесь от злости все, кто пережевывал эту тему", - подытожил Ермак.

Разговор Зеленского и Байдена: что известно

Сегодня, 2 апреля, президент США Джозеф Байден провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стороны говорили в первую очередь о ситуации на Донбассе.

Президент США Джо Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

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Автор: Виталий Саенко