Экс-главу Кировоградской ОГА, попавшегося на вымогательстве взятки, взяли под стражу

Высший антикоррупционный суд постановил взять фигурантов под стражу с альтернативой внесения залогов.

Высший антикоррупционный суд избрал подозреваемым в вымогательстве 1,8 млн грн взятки экс-председателю Кировоградской облгосадминистрации Андрею Балоню и его сообщнику, чиновнику ОГА меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залогов.

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Как сообщили УНИАН в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и детективов НАБУ и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для председателя ОГА - в размере почти 10 млн грн, для его сообщника - 5 млн грн.

Срок действия меры пресечения - 60 суток.

Как сообщал УНИАН, 26 июня правоохранители задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Балоня по подозрению в вымогательстве 1,8 млн грн. По данным следователей, Балонь хотел получить средства от руководителей некоторых контролирующих структур Кировоградской области.

Руководитель ОГА вместе с сообщником были задержаны при передаче второго «транша» в сумме 250 тыс. грн.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Балоня председателем Кировоградской ОГА 11 ноября 2019 года.

25 июня 2020 года Кабинет министров согласовал его увольнение.

26 июня Зеленский сообщил, что уволил Балоня.

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