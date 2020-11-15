Генерал подчеркнул, что надо всегда быть готовыми к агрессии РФ, несмотря на дипломатический путь к миру на Донбассе.

Последние события вокруг Нагорного Карабаха, в результате которых Азербайджан взял под контроль часть своих территорий, показали важность усиления армии. И Украине, несмотря на дипломатический путь урегулирования ситуации на Донбассе, стоит делать свои вооруженные силы сильнее, чтобы лишить Россию любого желания продолжать агрессию.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил генерал ВСУ, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. Он считает, что задача № 1 для страны – всегда быть готовыми к агрессии.

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"Для меня, как для военного и заместителя секретаря СНБО, четко понятно, что армию надо усиливать. Даже, если мы стараемся приблизить мир на Донбассе, все равно, шаг за шагом мы должны делать свою армию сильной, чтобы убрать любое желание РФ продолжать агрессию против нашей Украины", – подчеркнул Кривонос.

Он отметил, что война имеет несколько измерений – война в кибернетическом пространстве, война в информационном пространстве, и война, которая касается ведения боевых действий в воздухе и на земле. "Задача № 1 – мы должны быть готовы. Вопрос не в том, чтобы готовиться к войне, когда она уже началась. Надо всегда готовиться к войне, чтобы в любой момент дать достойный отпор любым агрессивным намерениям противника", – подчеркнул Кривонос.

По его оценке, последняя военная кампания в Нагорном Карабасе – это очень яркий пример, "ведь шаг за шагом руководство Азербайджана, понимая необходимость возврата этих земель и имея поддержку собственного народа, готовило свои вооруженные силы для того, чтобы нанести удар в нужный момент".

"Азербайджан четко выбрал тот момент, когда странам Большой семерки было не до конфликта в Нагорном Карабахе. Во-первых, они учли проблему с коронавирусом. Во-вторых, выборы в Соединенных Штатах Америки, неопределенность стран Европы — Германии и Франции. Когда все эти факты были четко учтены, был нанесен удар", – пояснил генерал.

Война в Нагорном Карабахе: обострение осенью 2020 года

Очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и провокациях.

В Армении заявили о наступлении ВС Азербайджана на Нагорный Карабах, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию.

Обе стороны заявляли, что нанесли противнику страшные потери, насчитывающие сотни убитых и десятки уничтоженных единиц боевой техники. Все попытки добиться прекращения огня ранее терпели неудачу.

Договоренность о завершении войны в Карабахе

Вечером 9 ноября после серии военных успехов ВС Азербайджана и взятия стратегически важного города Шуша в Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали заявление, в котором объявили о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с полуночи по московскому времени 10 ноября.

Согласно договоренностям, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Республика Армения до 15 ноября должна вернуть Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивать город Шуша.

По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Справка. В войне за Нагорный Карабах в 1991-1994 годах погибли около 30 тысяч человек. Тогда Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и 7 прилегающими районами, которые армянские силы называли «буферной зоной».

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Автор: Андрей Василюк