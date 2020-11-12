На переговорах в Тегеране иранская сторона пообещала предоставить все ответы на украинские запросы.

Военная прокуратура Ирана не допустила Украину к допросу подозреваемых по делу сбитого украинского самолета МАУ под Тегераном в январе 2020 года, сославшись на государственную тайну.

Об этом замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил в интервью "Цензор. нет".

«Очевидно, что нет (не допросили – ред.). Военная прокуратура Ирана ссылается на государственную тайну. Но я считаю, что факт лишения жизни путем применения военной техники 176 невинных лиц, среди которых кроме иранцев также граждане Украины, Канады, Европейского Союза, Афганистана не может быть государственной военной тайной», - сказал Мамедов.

При этом он сообщил, что на переговорах в Тегеране иранская сторона пообещала предоставить все ответы на украинские запросы.

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Украинская делегация на переговорах 18-21 октября хотела услышать от иранской стороны подробное объяснение причины сбития самолета и, кто за это понесет ответственность.

19 октября в Тегеране заместитель министра иностранных дел Евгений Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи. По словам Енина, Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого иранскими военными самолета компании «Международные авиалинии Украины» независимо от их гражданства.

19-20 октября в Тегеране состоялись заседания трех рабочих групп (с участием представителей организаций по вопросам гражданской авиации, военных экспертов, а также по вопросам уголовной юстиции).

20 октября, Енин заявил, что Иран намерен как можно скорее завершить техническое расследование сбития самолета МАУ и установить истину и справедливость. Украина ожидает развития уголовного преследования причастных к сбитию самолета МАУ и привлечения виновных к ответственности.

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Автор: Денис Прядко