Меньше всех участники опроса знают вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Уруского.

Министр внутренних дел Арсен Аваков более узнаваемый для людей среди членов правительства, чем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве руководитель социологической компании Active Group Александр Позний, представляя опрос, проведенный компаниями Active Group и «Клуб экспертов».

Рейтинг узнаваемости украинских министров

По его словам, отвечая на вопрос «Какую из этих фамилий вы помните?» (при этом был предложен перечень членов правительства), 84,3% респондентов назвали Авакова, и 71% - Шмыгаля.

«Мы с коллегами даже как-то шутили - что те дети, которые в этом году пошли в школу, родились во времена Арсена Авакова, когда он был в должности министра внутренних дел, то есть все эти 6 лет он продолжает занимать эту должность», - сказал эксперт.

Он отметил, что на третьем месте по узнаваемости министр иностранных дел Дмитрий Кулеба -28,5%, далее - министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский - 26,4%.

Меньше всех, отметил эксперт, опрошенные знают вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского - 8,4%.

Как проводился опрос

Телефонный опрос проводился 22 - 24 августа.

В нем приняли участие 1100 респондентов по всей Украине.

Погрешность выборки не превышает 3%.

Арсен Аваков на должности министра МВД

22 февраля 2014 Арсен Аваков был избран и.о. министра внутренних дел, после того, как с этой должности был уволен Виталий Захарченко.

С 27 февраля 2014 - министр внутренних дел Украины в первом и втором правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

Деятельность Авакова на должности министра МВД неоднократно вызывала критику общественности, в частности по расследованию резонансных дел - убийства полицейскими Кирилла Тлявова, убийства Екатерины Гандзюк, изнасилования полицейскими в Кагарлыке, убийства Павла Шеремета.

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Автор: Надя Пришляк