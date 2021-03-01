Аваков рассказал, что через несколько лет они встретились на одном из праздников и обсудили эту ситуацию.

Министр внутренних дел Арсен Аваков и действующий председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Саакашвили несмотря на конфликты в прошлом имеют хорошие отношения.

Читайте также"Будет делать свое шоу": Луценко стал ведущим на канале ПорошенкоОб этом Арсен Аваков заявил в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

В 2015 году во время заседания Нацсовета реформ между ними возникла ссора, во время которой даже полетел стакан с водой.

Аваков рассказал, что через несколько лет они встретились на одном из праздников и обсудили эту ситуацию.

"Это была, конечно, эмоциональная ситуация. Михеил (Саакашвили) горячий человек, восточный. Мы тоже в крови имеем эти гены. Мы нашли в себе силы увидеться. Уже это было в постпорошенковский период. Или до выборов? Я уже, честно говоря, не помню. Мы как-то встретились на чужом празднике и хорошо поговорили. А потом еще встретились. А потом еще. И мы очень откровенно обменялись. Нам было интересно. Он мне рассказывал, как он это видел с той стороны, начиная от того, как он по крыше ходил, и заканчивая всеми этими эпизодами, которые привели к конфликту", - сказал Аваков.

По словам министра, в этом конфликте большую роль сыграл Порошенко.

"Здесь роль Петра Алексеевича (Петр Порошенко, экспрезидент Украины. ред.) высока. Он талантливый манипулятор в этом вопросе. Мы очень ясно понимали, кто, что и как делал. Ведь, как бы там не было, к Саакашвили тоже нужно было отнестись чисто по-человечески. И я эту грань никогда не переходил. И Михеил это знает", - подчеркнул Аваков.

На уточняющий вопрос, часто ли Аваков швыряется тумбочкой, министр ответил: "Нет. Это, наверное, был единственный случай".

"А, вы тумбочку вспомнили майдановскую? Там напротив какая-то мразь стояла, что-то грубое сказал, очень плохое. А я тогда пришел с Майдана. Я вспомнил, что он сказал. Он говорил: "У тебя свитер воняет". Что-то такое. Это был тяжелый день. По-моему, тогда меня не было, болел две недели, тяжелые дни были, Майдан. Меня немного сорвало", - пояснил он.

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Автор: УНИАН