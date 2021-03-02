При этом министр исключил "повальные репрессии" против всех "инакомыслящих".

Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал, что Совет национальной безопасности и обороны введет новые санкции против "врагов Украины и коллаборантов".

Читайте такжеАваков считает, что власть Медведчуку в Украине дал ПорошенкоОб этом Аваков сказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Будут еще заседания СНБО. Мы прорабатываем некоторые дополнительные направления санкций против врагов Украины и коллаборантов. Я думаю, что вы их увидите... Я думаю, что тот, кто понимает, что выбрана правильная стратегия, будет удовлетворен", - сказал Аваков.

При этом глава МВД добавил: "Не нужно думать, что будут повальные репрессии в адрес всех инакомыслящих, не надо думать, что это будет повальная реприватизация".

Последние санкции СНБО: подробности

Как сообщал УНИАН, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.

26 февраля СНБО ввел санкции в отношении 10 бывших должностных лиц, в том числе экс-министра внутренних дел времен президента Виктора Януковича Виталия Захарченко и бывшего председателя СБУ Александра Якименко.

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Автор: Виталий Саенко