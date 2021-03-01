Арсен Аваков сообщил, что в МВД есть запасной вариант на случай, если ситуация станет похожей на ситуацию в США, когда протестующие захватили здание Капитолия.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не ожидал такого напряжения в обществе из-за вынесения приговора активисту Сергею Стерненко, которого 23 февраля приговорили к 7 годами лишения свободы по делу о похищении человека.

Об этом он заявил в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

"Даже я со своим опытом не ожидал, что будет такое напряжение. Ряд случайностей показал, что, оказывается, напряжение слишком высоко, особенно, когда ее кто-то подогревает", - отметил министр.

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Аваков также подчеркнул, что в данной ситуации "не нужно путать вброс агрессии со стратегическими угрозами".

По его мнению, стратегических угроз на данный момент ситуация с протестами не несет.

Глава МВД считает, что баланс в обществе между довольными и недовольными людьми иногда смещается в критическую точку, и на него нужно адекватно реагировать.

На вопрос ведущей о том, возможно ли в результате протестов против приговора Стерненко развитие событий, которое будет аналогичным с ситуацией, когда в США протестующие захватили здание Капитолия, министр ответил: "Конечно. И в случае, если это может быть Капитолий, у нас всегда есть запасной вариант. Он и вчера (во время акции протеста - УНИАН) был. И я рад, что он не понадобился".

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Суд над Стерненко и реакция общества

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

Вечером в тот же день в десятках городов Украины и за рубежом прошли акции протеста граждан, возмущенных приговором Стерненко. В частности, в Киеве на акции возле Офиса президента произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. По данным полиции, были задержаны 24 человека. Пострадали 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

27 февраля неравнодушные граждане провели митинг у Офиса президента, во время которого выдвинули Владимиру Зеленскому требования освободить Стерненко и перезагрузить Высший совет правосудия.

Также они пикетировали Офис генпрокурора с требованием отставки Ирины Венедиктовой и забросали здание файерами и петардами.

Организаторы митингов в поддержку Стерненко заявили, что их акция бессрочная, а следующее мероприятие запланировано на 9 марта.

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Автор: Антонина Доломанжи