Он также рассказал о трех текущих вариантах по обмену удерживаемыми лицами.

Спикер украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович прокомментировал возможность привлечения Германии и Франции в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

Отвечая на вопрос о том, насколько возможно вхождение представителей Германии и фракции в СЦКК, Арестович отметил, что рассматривается два варианта.

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"Во-первых, надо сказать, что есть соответствующая инициатива одной из этих сторон. Они неформально предложили, пока неофициально, что они готовы создать группу, которая войдет либо в СММ ОБСЕ, либо в СЦКК. Этот вопрос рассматривается. Мы с этим предложением на ТКГ выступали, но российская сторона, к сожалению, категорична отвергла это все", - сказал он.

Кроме того, говоря о планах по обмену удерживаемыми лицами, Арестович рассказал, что украинская сторона предложила три варианта.

"Три варианта мы предложили: 13, 24 и 60 человек. Ну, почти 60: 59-58. Также это отвергнуто. И главный аргумент российской стороны заключается в том, что они жаждут от нас процессуальной очистки. Во-первых, это не юридический термин. Во-вторых, они хотят, чтобы президент помиловал их без осуждения украинским судом. Это запрещает украинское законодательство", - пояснил он и добавил, что "310 человек сейчас удерживаем, которых можем обменять".

Ранее, как писал УНИАН, в украинской ТКГ сообщили, что Российская Федерация на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отвергла предложения восстановить режим прекращения огня и привлечь представителей Франции и Германии к работе Совместного центра контроля и координации.

Ситуация на Донбассе: что стоит знать

Автор: Таня Поляковская